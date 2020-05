Investe motociclista e scappa, denunciata una 60enne

Investe un motociclista di 44 anni e, anziché fermarsi per prestare i necessari soccorsi, accelera e scappa. L'incidente stradale si è verificato, questa mattina, in via Salvo D’acquisto a Licata. L'automobilista - una sessantenne alla guida di una Fiat Panda bianca - è stata, praticamente subito, identificata e denunciata dalla polizia municipale. E’ stata ritenuta responsabile di omissione di soccorso.

La donna C.V., queste le sue iniziali, era a bordo della sua Fiat Panda quando, secondo una prima ricostruzione, ha travolto il motociclista 44enne e per paura è fuggita via. Ma non è servito a niente perché è stata appunto identificata.

"La 60enne - fa sapere il comandante della Municipale, Giovanna Incorvaia, - rischia una pena da 6 mesi a tre anni di reclusione, oltre alla sospensione della patente (che nel fattempo è stata immediatamente ritirata) da 1 a 3 anni".

Il motociclista 44enne é, attualmente, in ospedale per gli accertamenti sanitari necessari.