Tre colpi di fucile contro il portone di un 40enne: identificato e denunciato l'autore

E' stato individuato e denunciato alla Procura il presunto autore dell'intimidazione messa a segno, nella notte fra giovedì e ieri, in via Gioeni. Il "bersaglio" dei tre colpi di fucile calibro 12, caricato a pallettoni, è stato un quarantenne agrigentino. A denunciare colui che avrebbe sparato due colpi al portone dell'abitazione del quarantenne e un terzo colpo in direzione della camera da letto sono stati i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento.

In via Gioeni, dopo l'attentato intimidatorio, sono giunti sia i poliziotti della sezione "Volanti" che quelli della Squadra Mobile e della Scientifica. L'attività investigativa non ha perso tempo e si è arrivati a quella che sembrerebbe, appunto, essere la svolta: la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica del presunto responsabile.