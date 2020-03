"Tentata rapina in tabaccheria, salta l'interrogatorio ad un presunto rapinatore

E’ stato rinviato l’interrogatorio del riberese, Sandro Andreato. Il 26enne è assistito dall’avvocato Francesco D Giovanna. Secondo quanto fatto sapere dal Giornale di Sicilia, l’uomo sarebbe destinato ad una nuova misura cautelare per tentata rapina e tentato omicidio. L’uomo avrebbe puntato un coltello alla gola ad un coetaneo, ed avrebbe tentato una rapina in una tabaccheria in centro città.

L’interrogatorio non riveste i caratteri dell’urgenza, dunque è stato rinviato. Il 26enne è in carcere da febbraio per resistenza a pubblico ufficiale, nell’ambito delle indagini per individuare l’autore di un incendio auto a Ribera. Spetterà alla difesa, dunque, chiedere l’interrogatorio quando l’emergenza Covid 19 sarà finita.