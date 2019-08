Intere vie del centro città al buio, black out anche al Villaggio Mosè

Intere vie del centro città al buio, la denuncia/segnalazione arriva direttamente dai residenti. Al buio le vie: Bac Bac, “Matteotti”, “Gozza”, San Girolamo e piazza Lena. “E’ la quarta volta che queste zone rimangono sempre al buio. Guasto? Mi auguro che si possa risolvere quanto prima”.

Le vie del centro cittadino sono stracolme di “B&b”, diversi i turisti quasi spaesati, hanno usato la luce dello Smartphone per trovare la via giusta via di ritorno. Al buio, ieri sera, anche parte del Villaggio Mosè e la via Cavaleri Magazzeni. Non è la prima volta, presumibilmente non sarà neppure l’ultima, che il sud della città resta al buio. Un black