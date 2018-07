Scontro fra auto e moto, 15enne in ospedale: trauma cranico

Trauma cranico e temporaneo ricovero all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento per essere tenuta sotto costante osservazione. E’ stato questo l’epilogo di un brutto incidente stradale verificatosi, nella notte fra domenica e ieri, in via Miramare nel rione balneare di Zingarello. A scontrarsi, per cause che sono ancora al vaglio dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento, sono state una Lancia Y con a bordo due ventenni agrigentini e un ciclomotore con in sella una sedicenne e una quindicenne di Favara.

Ad avere la peggio è stata proprio la quindicenne che, a causa dell’impatto, è finita sul selciato ed ha sbattuto brutalmente la testa. Illesi, invece, tutti gli altri giovanissimi coinvolti nell’incidente.

L’adolescente è stata trasferita al pronto soccorso di contrada Consolida dove i medici dopo averla sottoposta a tutti i necessari accertamenti sanitari hanno diagnosticato un trauma cranico e ne hanno disposto un momentaneo ricovero per tenerla sotto osservazione. I carabinieri del Norm sono rimasti a Zingarello per ore ed ore per effettuare tutti i rilievi tecnici che consentiranno la ricostruzione della dinamica dell’incidente.