Incidente in contrada Caos, automobilista ubriaca: denunciata una 38enne

Una trentottenne, di origini spagnole, è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento per guida in stato d’ebbrezza. A farlo sono stati i poliziotti della Stradale di Agrigento, coordinati dal vice questore Andrea Morreale, dopo che sono intervenuti lungo la statale 115, fra Agrigento e Porto Empedocle, all’altezza di contrada Caos.

I poliziotti sono intervenuti perché era stato segnalato un brutto incidente stradale fra una Peugeot 207 e una Lancia Y. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Ma gli agenti della Stradale hanno subito notato che la conducente della Peugeot 207 sembrava essere alticcia. La donna è stata sottoposta al controllo dell’etilometro che, di fatto, non le ha lasciato scampo: si era messa – secondo l’accusa – alla guida della sua utilitaria nonostante avesse bevuto qualche bicchierino di troppo.

I poliziotti della Stradale oltre a ricostruire la dinamica dell’incidente stradale, per attribuire eventuali responsabilità assicurative, hanno identificato entrambi i conducenti delle due macchine e hanno formalizzato, a carico della trentottenne di origini spagnole, una denuncia per guida in stato d’ebbrezza.