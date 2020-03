Evita l'incidente frontale e finisce sul sottostante terrapieno, s'è temuto il peggio al Caos: illeso l'automobilista

Evita un incidente frontale, sterza repentinamente e finisce - dopo uno "volo" dalla sede stradale della "640" - in mezzo alla vegetazione di contrada Caos. E' stato spaventoso l'incidente stradale che si è verificato all'altezza del chilometro 5 della statale 640 verso Porto Empedocle. L'uomo che era alla guida della Mercedes cabrio è riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo dell'autovettura. Sembrerebbe essere frastornato, ma sta bene. Sul posto, stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

Pare - ma visto che l'incidente stradale si è appena verificato tutto è ancora in fase di accertamento e ricostruzione - che l'automobilista stesse sorpassando più autovetture incolonnate. All'altezza del chilometro 5, zona contrada Caos, per evitare l'impatto frontale con l'autovettura che arrivava dall'opposto senso di marcia, il conducente della Mercedes avrebbe repentinamente sterzato. La macchina sarebbe, dunque, di fatto, "volata" dalla sede stradale, cappottandosi sul sottostante terrapieno. S'è temuto il peggio. Gli automobilisti di passaggio e quanti erano appunto incolonnati hanno temuto veramente il peggio. Immediatamente è stato lanciato l'Sos. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e le pattuglie della sezione Volanti. Il conducente dell'auto era, però, per fortuna, già riuscito ad uscire dall'abitacolo. Appariva, ai soccorritori, frastornato, ma in buone condizioni.