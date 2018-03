Scontro fra tre auto, quattro persone in ospedale: una è grave

Scontro fra tre auto lungo la strada statale 189, all'altezza del bivio per Comitini. Quattro persone sono rimaste ferite: una donna sarebbe in gravi condizioni.

A scontrarsi per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri sono state una Bmw serie 1, guidata da un ventiseienne di Raffadali; una Alfa Romeo 147 con al volante un quarantenne di Agrigento e una Golf Volkswagen condotta da un uomo di Campofranco. Quest'ultimo è stato l'unico a restare illeso.

Gli altri quattro agrigentini - fra cui due donne - sono rimasti feriti e sono stati portati, dalle ambulanze del 118, al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Sul posto, hanno lavorato anche i vigili del fuoco.