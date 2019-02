Incidente in via Unità d'Italia, scontro fra auto e moto: 20enne in ospedale

Uno scooter, un Piaggio Liberty, si è scontrato con una Golf Volkswagen guidata da un ventiseienne. E’ accaduto ieri mattina in via Unità d’Italia. Ad avere la peggio è stato il ventenne che guidava lo scooter. Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dove i medici gli hanno diagnosticato diversi traumi.

Un altro incidente si era verificato, martedì sera, in via Gioeni. Un agrigentino ha perso il controllo della sua auto ed è piombato su altre tre vettura in sosta. In entrambi i casi è intervenuta la sezione Infortunistica dei vigili urbani.