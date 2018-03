Si schianta contro il guard rail, è risultata essere ubriaca: denunciata

Perde il controllo della sua autovettura e ripetutamente si schianta contro il guard-rail. E’ accaduto nella tarda serata di venerdì alle “porte” di Agrigento: lungo la statale 189, quasi all’incrocio con l’innesto per la statale 122, all’altezza di contrada San Giusippuzzu. Scattato l’allarme, subito, sul posto si è precipitata una pattuglia della polizia Stradale di Agrigento.

Gli agenti, coordinati dal vice questore aggiunto Andrea Morreale, hanno appurato subito che la giovane – una ventisettenne di Aragona – era rimasta illesa. Notando però lo stato confusionale della giovane, i poliziotti hanno deciso per un controllo più approfondito. E i sospetti degli agenti sono ben presto risultati realtà: la ventisettenne di Aragona è risultata essere ubriaca. Nessuno scampo, dunque, per la giovane che è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura. Dovrà, adesso, rispondere dell’ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza.