Si ribalta auto sulla Statale 115, illeso il conducente

Incidente autonomo stamattina, alle 7.50 circa, all'altezza del chilometro 173 della statale 115 in territorio di Realmonte.

A perdere il controllo dell'auto, una Fiat Bravo, è stato un 25enne di Montallegro. Il giovane è rimasto fortunatamente illeso nonostante il mezzo sul quale stesse viaggiando si è ribaltato, facendo temere il peggio.

Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia stradale di Agrigento per i rilievi di rito e per gestire la viabilità. Il mezzo incidentato, infatti, si è posto in perpendicolare rispetto alla sede stradale, rendendo impossibile il transito in entrambi i sensi di marcia. Questo ha provocato lunghe code, fino a quando il carroattrezzi non ha rimosso l'autovettura incidentata.