Incidente sulla statale 640: auto contro il guard-rail, ferito un campobellese

Un improvviso colpo di sonno? Non è escluso che possa essere stato proprio quello a determinare lo spaventoso incidente stradale che si è verificato sulla statale 640, all'altezza dei bivi per Racalmuto e Castrofilippo. La Mercedes, condotta da un campobellese, si è scagliata contro il guard-rail che delimita l'uscita per Racalmuto e Castrofilippo. Un impatto spaventoso che ha sventrato l'autovettura e sradicato la barriera di protezione.

L'uomo è stato soccorso e portato all'ospedale "Barone Lombardo". Per sua fortuna, nonostante sia rimasto ferito non è in pericolo di vita. Sul posto, una volta scattato l'allarme, oltre all'ambulanza del 118 si è precipitata una pattuglia del distaccamento della polizia Stradale di Canicattì. Gli agenti si sono occupati dei rilievi per ricostruire l'incidente che non ha, sempre per fortuna, coinvolto altri mezzi.