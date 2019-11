Scontro fra auto lungo la statale 115, 2 in ospedale dopo l'incidente

Due persone sono rimaste ferite e sono finite al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento dopo l’incidente stradale che si è verificato, nella tarda serata di venerdì, lungo la statale 115, nei pressi di un noto bar: fra Porto Empedocle e Realmonte. A sbattere, per cause che sono ancora in corso d’accertamento e ricostruzione da parte dei carabinieri, sono state una Fiat Panda e una Citroën C3, vettura della Ksm: il gruppo che si occupa di sicurezza e vigilanza.

Scattato l’allarme, sul posto – una location dove sistematicamente si registrano incidenti stradali, e anche gravi, - si è portata un’autoambulanza del 118 che ha caricato e trasferito i due automobilisti feriti al pronto soccorso. I militari dell’Arma si sono occupati invece della viabilità, evitando di fatto che si innescassero nuovi ed ulteriori incidenti stradali, e dei rilievi tecnici di rito per ricostruire – con precisione categorica – la dinamica dello scontro. I due feriti, stando a quanto è emerso dopo che i medici li hanno fatti sottoporre a tutti gli esami necessari, non sono, per loro fortuna, in pericolo di vita.