Scontro fra auto nella zona dei lidi, un giovane finisce in ospedale

Un venticinquenne è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento e due autovetture – una Dacia Sandero e una Citroen C1 – non hanno più potuto rimettersi in marcia. E’ questo il bilancio del brutto incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di sabato nei pressi di lido Azzurro, bivio Marinella, di Porto Empedocle.

A sbattere, per cause che ancora ieri mattina risultavano essere in corso di ricostruzione e accertamento da parte dei poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento, sono state le due autovetture che erano occupate, in entrambi i casi, da giovani. Soltanto un venticinquenne è stato portato all’ospedale della città dei Templi per ferie e contusioni varie, ma – per sua fortuna – non è in gravi condizioni. Nella zona, location privilegiata della movida empedoclina ma non soltanto, il traffico è immediatamente andato in tilt: bloccandosi in vari punti. Le “Volanti” della Questura hanno dovuto occuparsi anche della viabilità.