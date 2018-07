Incidente nella notte, muore un uomo: aveva appena festeggiato il suo compleanno

Aveva appena festeggiato il suo compleanno in un noto locale della movida agrigentina - circondato da amici e da gente comune - quando per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un muretto in via Luca Crescente. La vittima è Marco Ferrera, empedoclino di 37anni.

L'uomo, a bordo della sua Bmw R1250, avrebbe perso il controllo del mezzo per finire addosso ad un muretto e morire sul colpo. Il fatto è accaduto intorno alle 4 e 30 sulla strada che collega Porta Aurea con Sal Leone. Il 37enne, secondo le prime ricostruzioni, viaggiava in direzione Agrigento.

Sul posto per i rilievi di rito i poliziotti della Stradale, coordinata dal vice questore Andrea Morreale, e la sezione “Volanti” di Agrigento. Toccherà a loro ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

Ecco chi era Marco Ferrera

Il sorriso buono, la passione per il calcio che per qualche tempo è anche diventato anche il suo lavoro. Centrocampista tutto cuore e muscoli ed anche ex capitano della squadra di Porto Empedocle. Tifoso della Lazio ed ex studente dell’istituto Leonardo Sciascia, Marco Ferrera era molto conosciuto sia a Porto Empedocle che anche ad Agrigento. Il 37enne lavorava in una assicurazione.