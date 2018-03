Auto si schianta contro bus turistico, quattro persone al pronto soccorso

Incidente ieri sera a Favara, in via Sant'Angelo. Un'auto con a bordo una famiglia composta da padre, madre e due figli, si è scontrata contro un bus turistico fermo sulla carreggiata. Nell'impatto, i componenti del nucleo familiare sono rimasti feriti e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". L'auto, una Peugeot 206 nera, ha subito danni ingenti. Sul posto sono subito arrivate le ambulanze del 118, l’automedica con il medico rianimatore e una pattuglia della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente.