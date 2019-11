Auto si ribalta lungo la strada provinciale: giovane donna in ospedale dopo l'incidente

Una giovane donna è finita al pronto soccorso dell'ospedale "Fratelli Parlapiano" di Ribera dopo un incidente stradale che l'ha vista protagonista lungo la strada provinciale fra Cattolica Eraclea e Montallegro.

La Lancia Y che la donna stava guidando con direzione Cattolica Eraclea si è all'improvviso ribaltata. Non è chiaro cosa sia successo: perché la macchina si è intraversata e appunto ribaltata. Spetterà ai carabinieri della stazione di Montallegro - che si sono occupati dei rilievi - stabilire cosa abbia determinato l'incidente che, per fortuna, non ha coinvolto altri mezzi di passaggio.

Scattato l'allarme, lungo la strada provinciale sono immediatamente arrivati i soccorritori del 118 che, con tutte le cautele del caso, hanno tirato fuori dall'abitacolo la giovane donna ferita e l'hanno caricata sull'ambulanza. L'automobilista, per sua fortuna, non è in gravi condizioni di salute. I medici del "Fratelli Parlapiano" di Ribera la stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari.

Gallery