Torna dal mare e perde il controllo della moto: muore geometra a causa di un incidente autonomo

Un cinquantanovenne di Santo Stefano Quisquina, Ignazio Mortellaro, è morto ieri sera a causa di un incidente stradale autonomo. L'uomo, impiegato dell'ex Sogeir-Ato Ag1 Sciacca e assegnato a Quisquinambiente - stava tornando dal mare quando all'uscita da Cianciana, prima di arrivare ad Alessandria della Rocca, ha avuto - mentre era in sella alla sua moto di grossa cilindrata - un incidente che non ha coinvolto altri mezzi. A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. E' subito accorsa un'autoambulanza del 118 ed era pronto a levarsi in volo un elisoccorso. Il cinquantasettenne è spirato prima di arrivare all'ospedale "Fratelli Parlapiano" di Ribera.

Della ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale si stanno occupando i carabinieri. Ignazio Mortellaro era solo, in sella alla sua motocicletta, e nessuno avrebbe assistito all'esatto momento in cui ha perso il controllo del mezzo.

"La terribile notizia è arrivata a Santo Stefano Quisquina mentre stavamo dando corso alla serata inaugurale del Summer camp comunale, con tutti i giovani in piazza - ha raccontato il sindaco della città: Francesco Cacciatore - . Ignazio Mortellaro, in sella alla sua motocicletta, aveva una passione per le moto, stava tornando dal mare - ricostruisce l'amministratore - . Conoscevamo tutti Ignazio che, per conto della Quisquinambiente, si occupava di coordinare il servizio di smaltimento rifiuti. Al momento, la salma si trova all'obitorio di Ribera. Siamo tutti sconvolti". Il geometra cinquantanovenne lascia una figlia.