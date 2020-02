L'incidente di via Mattarella: frattura e contusioni per il 16enne

S’è temuto il peggio. Chi, ieri mattina, s’è trovato a passare da via Piersanti Mattarella – nella zona bassa di Agrigento – al solo vedere quella motocicletta conficcata nella carrozzeria dell’autovettura, ha veramente temuto il peggio. Nella tarda mattinata, poi, dopo i controlli medico-sanitari, la buona notizia: il sedicenne rimasto ferito – proprio a causa dell’incidente stradale – non era, per sua fortuna, in pericolo di vita. Ha riportato una frattura ad un arto, traumi e contusioni giudicati guaribili in circa trenta giorni.

