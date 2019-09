Cade con lo scooter per una buca e si frattura il femore, no dai giudici al risarcimento dei danni

Cade con lo scooter a causa di una buca e si frattura il femore. Centauro cita per danni il Comune di Agrigento ma il giudice rigetta la richiesta risarcitoria ritenendo non sufficientemente provata la circostanza.

L'incidente è avvenuto in via degli Angeli il 15 novembre del 2013. L'uomo ha impugnato il verdetto e il processo approda in Corte di appello. Gli uffici di Palazzo dei Giganti hanno stabilito di costituirsi per "difendere" il verdetto di primo grado. Il dirigente del settore Affari legali ha dato il via libera incaricando per la rappresentanza dell'ente l'avvocato Agata Vecchio, funzionario dell'ufficio.