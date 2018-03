Grave incidente nell'Agrigentino, scontro tra due auto: ferito un giornalista

Grave incidente a Ribera, ferito un giornalista agrigentino. L’uomo non è, però, in pericolo di vita. Il fatto è accaduto in via Canova, nella periferia riberese. Quando all’incrocio a scontrarsi sono state due macchine.

L’auto del giornalista si è ribaltata. I soccorritori non hanno perso un attimo, sul posto anche l’elisoccorso. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri di Ribera.