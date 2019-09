L'incidente in viale Dei Pini, stazionaria la 60enne rimasta gravemente ferita

Sono stazionarie le condizioni della sessantenne di Agrigento, F. M., che è rimasta gravemente ferita nell’incidente – verificatosi lunedì mattina, lungo il viale Dei Pini a San Leone – fra la sua Fiat Panda e un autobus della Tua. La donna, anche ieri, risultava essere ricoverata ancora all'ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

I medici non escludevano – ma non c’era, appunto, nessuna certezza al riguardo – un possibile trasferimento della donna verso una struttura sanitaria meglio attrezzata, magari a Palermo. Ieri, non veniva escluso neanche un intervento chirurgico. La donna veniva, questo è certo, tenuta sotto costante osservazione da parte dei sanitari. A causa dell’incidente stradale ha riportato traumi al capo, al bacino, ad un braccio e ad una gamba.