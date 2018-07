A fuoco la collina ai piedi della villa Genuardi, vasto incendio nel cuore della città

Vasto incendio nel cuore della città. Fuoco nella valle che costeggia la villa Genuardi, in via Ugo La Malfa. Il vasto incendio ha preoccupato non poco gli abitanti della zona. Sul posto stanno agendo i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e la Forestale.

Per provare a domare l’incendio è stato chiesto anche l'ausilio dell’elicottero dell’Aeronautica militare. Le colonne di fumo stanno attraversando la città, la zona è tenuta sotto controllo dai poliziotti della sezione Volanti.