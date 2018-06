Divampa un incendio in via Panoramica dei Templi, strada chiusa

Domenica di incendi, quella di ieri, nell'Agrigentino. E in via Passeggiata archeologica, nei pressi della casa rurale, sono stati inceneriti alberi di ulivi e mandorli. Per circa mezz'ora, a causa del fumo nero, la strada che attraversa la Valle dei Templi è stata interdetta alla circolazione stradale.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento per avere la meglio sulle alte fiamme originate da sterpi ed erbacce. Esattamente per come è accaduto in molti altri punti della provincia.