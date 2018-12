Devastata dalle fiamme la moto di un 27enne, è stato un rogo doloso?

Una motocicletta è stata devastata dalle fiamme a Porto Empedocle.

Erano le 3,11 per la precisione, quando veniva richiesto l’intervento dei pompieri di Agrigento per un incendio moto, una Gilera, in via Berlinguer. A Porto Empedocle erano già al lavoro i carabinieri. I vigili del fuoco, idranti alla mano, riuscivano – in circa mezz’ora – ad avere la meglio sulle fiamme.

I militari dell’Arma, nel frattempo, identificavano il proprietario della moto: un ventisettenne disoccupato. Anche in questo caso, stando a quanto è stato ricostruito sempre dal comando provinciale dei carabinieri di Agrigento, non sono state trovate inequivocabili tracce di dolo. Tuttavia, i carabinieri non sembrano credere all’ipotesi di un rogo accidentale ed è proprio sulla precedente ipotesi investigativa che hanno iniziato a lavorare. A Porto Empedocle è stato sentito il proprietario del mezzo, così come alcuni residenti delle zone. Passaggi investigativi indispensabili per provare a fare chiarezza su cosa abbia innescato la scintilla iniziale.