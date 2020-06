Incendio a Porto Empedocle: fuoco vicino ad abitazioni e distributore di carburanti

Paura nella zona Grandi lavori di Porto Empedocle per un vasto incendio in contrada Vincenzella. Dal vallone Spinola della zona Italcementi al Piano Lanterna, diversi sono stati gli ettari di terreno interessati dal fuoco. Roghi che, su più fronti, sono avanzati minacciosi verso le abitazioni, costringendo i cittadini a limitare i danni in attesa dell’arrivo dei mezzi antincendio. L’intenso fumo ha notevolmente limitato la visibilità sulla starda statale 115, dove, nei pressi dei semafori, il fuoco si è spinto anche a ridosso delle cisterne di un distributore di carburante.

Le raffiche di Scirocco hanno reso più complicato il lavoro di vigili del fuoco e corpo Forestale. In azione anche personale del locale commissariato di polizia e i vigili urbani di Porto Empedocle. L’incendio ha anche avvolto una automobile in sosta, proprio dietro la stazione di servizio.

Grossi incendi si sono registrati anche a Ribera, a Favara, a Realmonte e nell'area boscata ai piedi di via Gioeni ad Agrigento.