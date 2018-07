Brucia l'auto di una coppia di impiegati, avviate le indagini

Brucia l’autovettura – una Fiat Ulisse – di proprietà di una coppia di impiegati. E’ accaduto nella notte fra mercoledì e ieri, in via Rapisardi, nella zona dello stadio “Esseneto”. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta. Sul posto, anche i poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento.

Proprio gli agenti, assieme ai pompieri, si sono occupati del sopralluogo di rito. Dopo che le fiamme, che hanno danneggiato la Fiat Ulisse, sono state spente, è stata perlustrata l’area dove era posteggiata l’utilitaria. Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile, né taniche o bottiglie sospette. Le cause del rogo, ieri, per la polizia di Stato, risultavano essere ancora in corso d’accertamento.