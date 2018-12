Immobili abusivi a Licata, ruspe in azione: già 70 le demolizioni

Sono oltre 70 gli immobili abbattuti a Licata perché costruiti senza licenza edilizia e in zone a vincolo di inedificabilità assoluta, a meno di 150 metri dalla battigia. Ne dà notizia il “Giornale di Sicilia” oggi in edicola.

In questi giorni è in pausa natalizia il Consorzio Conpat di Roma che si sta occupando delle demolizioni. La ditta sì è aggiudicata l’appalto del Comune per un periodo di due anni. Complessivamente gli abbattimenti in elenco da effettuare sono 291.

Il dipartimento dei Lavori pubblici del Comune di Licata ha avviato le procedure facendo notificare agli ex proprietari le ingiunzioni alle demolizioni, concedendo un termine di 90 giorni che scadrà entro metà gennaio.

Gran parte dei villini che saranno demoliti si trovano nella zona della Rocca, al Pisciotto, a Torre di Gaffe e alla Playa. I proprietari hanno un termine ultimo per provvedere autonomamente alla demolizione. Se invece se ne occuperà invece la ditta Conpat i proprietari dovranno poi pagare le spese. Saranno anche applicate delle sanzioni da 4 mila a 20 mila euro.