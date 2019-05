"Favoreggiamento dell'immigrazione", rinviati a giudizio due menfitani

Nuovi guai giudiziari per due menfitani. A raccontarlo è il Giornale di Sicilia. Pietro Bono, di 65 anni, e Felice Montalbano, di 59 anni, già coinvolti nell'inchiesta “Skorpion Fish”, sono stati rinviati a giudizio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Marsala insieme a quattro tunisini per uno sbarco clandestino lungo la costa tra Mazara e Campobello il 14 aprile 2017.

Gli imputati, dice ancora il Giornale di Sicilia, secondo l'accusa, avrebbe promosso e diretto l'ingresso illegale in territorio italiano di “un numero non precisato di cittadini extracomunitari privi di titolo di soggiorno” fornendo un supporto logistico in terra siciliana.