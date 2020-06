Il Panathlon International dona mascherine all'ospedale

Il Panathlon International di Agrigento ha donato un numero importante di mascherine FFP2 all’ospedale di Agrigento. I dispositivi di protezione individuali sono stati consegnati dal presidente del club Gerlando Amato al direttore sanitario dell’azienda "San Giovanni di Dio" di Agrigento Antonello Seminerio socio e past presidente del Panathlon di Agrigento.

"Non possiamo che ringraziare – ha detto il manager dell’azienda ospedaliera, Seminerio – il Panathlon di Agrigento per l’importante gesto di solidarietà e per la sensibilità dimostrata dal club service agrigentino nei confronti del personale sanitario fortemente impegnato in questa difficile sfida". Le mascherine sono state acquistate per il tramite e la preziosa collaborazione

della ditta Giusi Parolino s.r.l. di Agrigento.