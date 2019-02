Il commissario Montalbano torna in tv, nuovi episodi e speciali intrecci

Il commissario Montalbano torna in tv. Dalla penna dello scrittore empedoclino nascono ancora delle opere speciali che la Rai non ha voluto perdere. Per questo da febbraio la serie tv tornerà in prima serata. Nuove storie, nuovi intrecci ed i protagonisti di sempre per quello che è già un successo annunciato.

Il boom degli ascolti degli anni passati porta con sé con un’eredità pesante, per questo Camilleri è pronto a non deludere. In onda, da febbraio, i nuovi episodi diretti dal regista Alberto Sironi. I vent’anni di Montalbano non saranno banali, si comincerà l’undici febbraio con “L’altro capo del filo” e “Un diario del ‘43”. In scena il volto attento di Luca Zingaretti, rude ma col cuore nobile.