Arriva in tv "Il Cacciatore", serie ispirata al libro di Alfonso Sabella

Presentata a Roma la serie tv "Il Cacciatore" che andrà in onda dal 14 marzo su Rai Due. La fiction è ispirata al libro "Il cacciatore di mafiosi" del magistrato bivonese Alfonso Sabella, già sostituto procuratore del pool di Gian Carlo Caselli ed ex assessore della giunta di Ignazio Marino, a Roma.

Lo stesso Sabella - si legge sul quotidiano La Sicilia - ha collaborato alla sceneggiatura della serie tv. "Lui ha supervisionato la sceneggiatura - racconta l'attore Francesco Foti, che ha partecipato alla fiction - veniva sul nostro set, il nostro editor era sempre in contatto con lui. Ho letto il libro di Sabella, ma in realtà non credo che si volesse fare un lavoro filologico dal punto di vista dei personaggi".

La serie tv ripercorre le vicende più eclatanti della storia della mafia: dall'arresto di Bagarella, Brusca, Vitale, Aglieri, alle bombe di Firenze, Bologna e Milano, fino alle stragi di Capaci e via D'Amelio.