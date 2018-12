"Hanno realizzato una casetta abusiva", c'è l'ingiunzione a demolire

Hanno realizzato un manufatto di circa 30 metri quadrati, con finestre complete di infissi e porta d’accesso. E lo hanno fatto su una piattaforma in ampliamento e in aderenza di un fabbricato preesistente, già oggetto di ingiunzione di demolizione. A scoprire quello che è un nuovo abuso edilizio – nella città dei Templi – è stata la squadra Edilizia della polizia municipale. Nelle ultime ore, da palazzo dei Giganti è stata firmata l’ingiunzione alla demolizione e al ripristino dei luoghi. E il tutto dovrà avvenire entro 90 giorni.

I responsabili del settore del Municipio sono stati chiari: “Decorso infruttuosamente detto termine si procederà comminando una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura compresa tra 2 mila e 20 mila euro, da determinarsi successivamente all’accertamento dell’eventuale inottemperanza all’ordinanza. L’opera abusiva, comprensiva della superficie, sarà acquisita gratuitamente, di diritto, al patrimonio comunale. L’accertamento di inottemperanza all’ingiunzione a demolire costituirà titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nel registro pubblico immobiliare dell’acquisizione. Le opere abusive acquisite saranno demolite con ordinanza del dirigente e a spese dei proprietari, salvo che con deliberazione consiliare – hanno concluso dal Comune di Agrigento – non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali”. Sempre i tecnici di palazzo dei Giganti hanno avvisato i proprietari dell’opera che “qualora fossero sottoposte a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria, i proprietari devono, prima di eseguire la demolizione, preventivamente chiedere il dissequestro”.