"Ha dato fuoco alle sterpaglie", arrestato e scarcerato 43enne

Un quarantatreenne, Alfonso Rizzuto, è stato arrestato dai carabinieri perché avrebbe - secondo l'accusa - appiccato un incendio di sterpaglie in un terreno incolto di via Cavaleri Magazzeni nel quartiere del Villaggio Mosè. L'uomo - che non aveva fatto i conti con un testimone oculare che ha subito avvisato il "112" - è stato indagato per l'ipotesi di reato di tentato incendio doloso.

A bloccarlo, vicino ad un fuoco di sterpaglie, e ad arrestarlo sono stati i militari dell'Arma della stazione del Villaggio Mosè. Nel corso dell’immediata perquisizione, sono saltati fuori dalle sue tasche due accendini, subito sequestrati.

Su disposizione del sostituto procuratore Antonella Pandolfi, titolare del fascicolo d'inchiesta immediatamente aperto, il quarantatreenne è stato posto ai domiciliari. L'indagato ha nominato quale suo difensore di fiducia l'avvocato Daniele Re e nel pomeriggio è comparso davanti al giudice Rosanna Croce per l'udienza di convalida dell'arresto. Il magistrato ha ratificato il provvedimento dei carabinieri e gli ha applicato l'obbligo di dimora ad Agrigento con la prescrizione di restare in casa dalle 20. Il processo per direttissima continua il 10 settembre.