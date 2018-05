"Guidavano con un tasso alcolico superiore ai limiti", denunciati quattro giovani

Controlli sulle strade contro le "stragi del sabato sera". La polizia stradale di Agrigento, coordinata dal vice questore aggiunto Andrea Morreale, su disposizione del Compartimento polizia stradale “Sicilia Occidentale” di Palermo e del questore di Agrigento, ha effettuato un servizio di vigilanza stradale durante il fine settimana appena trascorso.

Nella notte tra il 19 e 20 maggio, a San Leone, quattro persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza. Si tratta precisamente di un 28enne residente a Canicattì, trovato con un tasso alcolemico di 0,85 grammi per litro; un 29enne con 1,38 grammi per litro; un 21enne con 1,05 ed un 23enne, con 1,12, tutti e tre residenti ad Agrigento.