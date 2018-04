Nuovo guasto all'acquedotto Voltano, restano a secco cinque Comuni

Guasto all'acquedotto Voltano in contrada Carbonia, a Santa Elisabetta. Lo rende noto Girgenti Acque, aggiungendo che sarà interrotta la fornitura idrica nei Comuni di Agrigento, precisamente a Fontanelle e San Michele, Porto Empedocle, Favara, Comitini e Aragona.

"Potranno verificarsi degli slittamenti o delle limitazioni sulla turnazione idrica prevista per la giornata di oggi e domani - aggiungono da Girgenti Acque - . Gli operatori della società stanno ponendo in essere quanto necessario per la riparazione del guasto riscontrato".