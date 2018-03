Divampa l'incendio in una casa, anziana e badante finiscono in ospedale

Una pensionata di 86 anni e la sua badante di 43 anni sono finite al pronto soccorso perché rimaste leggermente intossicate a causa del fumo. E' accaduto, poco prima delle 6, in un'abitazione del centro storico di Grotte. Sul posto, per quasi due ore, hanno lavorato i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i carabinieri della locale stazione.

Pare che le due donne ancora dormissero quando, all'interno della residenza, è divampato l'incendio. Un rogo che si sarebbe innescato a causa di un cortocircuito. Scattato l'allarme, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e i carabinieri. Le due donne sono state soccorse dalle ambulanze del 118 e trasferite in ospedale. Nessuna delle due è, per fortuna, in gravi condizioni. Entrambe, soprattutto l'anziana, sono rimaste intossicate a causa del fumo.