Grigliata notturna fra amici e assembramenti: 10 sanzioni

Una grigliata notturna fra amici, come se nulla fosse mai accaduto: come se l’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19 fosse ormai archiviata. Una “festicciola” che è stata, naturalmente, anche “teatro” di assembramenti. Ma a far andare di traverso, a tutti i presenti, quello che c’era sulla griglia sono stati i carabinieri della stazione di Porto Empedocle. I militari dell’Arma hanno infatti interrotto la grigliata, accertato l’assembramento, e identificato tutti i partecipanti della cena. Dieci le persone che sono state sanzionate. Di fatto, tutto è accaduto pochi giorni dopo all’assembramento notturno, fra giovanissimi, trovato – e anche in quel caso scattarono 10 sanzioni - in via Regione Siciliana al Quadrivio Spinasanta di Agrigento.

La raffica di sanzioni elevate a Porto Empedocle è stata fatta pochissime ore dopo che, in video conferenza, s’era tenuto – presieduto dal prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa – un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.