Procura e tribunale, arrivano i rinforzi: ecco otto nuovi magistrati

“Mettetevi al servizio della giustizia con l’entusiasmo che a voi giovani non mancherà mai”. Il presidente del tribunale di Agrigento, Pietro Maria Falcone, saluta così i nuovi colleghi che si sono insediati ieri rafforzando gli uffici della Procura, dove sono arrivati due sostituti, e del settore giudicante dove ci sono sei nuovi magistrati.

Con gli innesti, “spalmati” fra i vari settori del palazzo di giustizia, gli organici - dopo le emergenze di scopertura degli anni scorsi - tornano su livelli quasi ottimali. Nell’attesa che il plenum del Consiglio superiore della magistratura adotti le decisioni, in parte già definite, il settore giudicante sarà rafforzato, nell’immediato, con l’entrata in servizio di sei magistrati di prima nomina, tutti siciliani. Si tratta di: Manfredi Coffari, 43 anni, di Palermo; Maria Margiotta, 32 anni, di Palermo; Alessandro Quattrocchi, 31 anni, di Termini Imerese; Beatrice Ragusa, 30 anni, di Agrigento; Fulvia Veneziano, 30 anni, di Palermo e Giuseppa Zampino, 33 anni, di Mistretta. In Procura i nomi nuovi sono quelli di Cecilia Baravelli, 33 anni, di Montebelluna (Treviso) ed Elenia Manno, 41 anni, di Raffadali.

La cerimonia, con la quale i magistrati hanno formalmente preso possesso delle loro funzioni, si è svolta davanti al collegio di giudici presieduto da Pietro Maria Falcone, composto anche dai magistrati Vincenza Bennici e Alfonso Pinto. Alla breve udienza di insediamento, oltre ad amici, familiari e addetti ai lavori della giustizia, è intervenuto anche il procuratore Luigi Patronaggio che fra alcuni giorni, con la nomina formale, avrà in organico anche il suo vice. Già da settimane, in ogni caso, il pm Salvatore Vella svolge le funzioni di fatto di procuratore aggiunto dopo essere stato nominato dal Csm. Buoni numeri anche per l’organico dei sostituti dove adesso ci sono in servizio nove magistrati su dodici.