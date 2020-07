Rimborsi e spese di viaggio, in 6 mesi spesi oltre 5mila euro per Cuzzola

Quando fu nominato, alcuni si chiesero quanto sarebbe costato un assessore che risiede fuori dalla Sicilia. In Calabria, per la precisione.

Oggi abbiamo una prima risposta formale a questa domanda che per qualcuno sarà "populista": poco meno di 6mila euro di rimborsi certificati per sei mesi, cui aggiungere ovviamente la legittima indennità di carica.

I conti sono stati regolati nella giornata di oggi, con l'ufficio finanziario che ha liquidato 5.757 euro a Cuzzola come rimborsi spese connessi "all'espletamento del mandato politico" per il periodo giugno-dicembre 2019. Spese, lo precisiamo, tutte documentate e connesse, probabilmente, a biglietti aereo, costi per benzina eccetera.

Cuzzola, subentrato a Massimo Muglia proprio nel giugno del 2019, è andato a ricoprire l'incarico lasciato vuoto da Giovanni Amico e si è fatto carico di tentare, insieme agli uffici comunali, di contenere la grave situazione finanziaria dell'Ente.