Giunta comunale, ecco i redditi: il più ricco è il sindaco Lillo Firetto

Lillo Firetto il più ricco, seguito da Giovanni Amico e Gerlando Riolo. È questo il quadro dei redditi della giunta comunale di Agrigento, prendendo a riferimento quanto dichiarato nel 2016 (quindi 730 del 2017) e pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Comune di Agrigento.

Stando alle carte disponibili, oggi il più ricco di palazzo dei Giganti risulta il sindaco Lillo Firetto, con un imponibile (che non è comunque un importo pienamente netto) dichiarato di 154.954 euro. Rispetto alle indennità, il sindaco ha percepito 39.465 euro per il 2015 e 67.655 euro sia nel 2016 che nel 2017 (questi importi sono tutti indicati al lordo). In termini di costi per l’ente si aggiungono 17.389 euro di rimborsi per missioni (che non vanno al diretto interessato, ovviamente) tra il 2015 e il 2018.

In ordine, al secondo posto, troviamo l’assessore al Bilancio Giovanni Amico, il quale ha dichiarato un imponibile di 113.155 euro. Le indennità di carica corrisposte ammontano a 12.826 euro nel 2015 e 21.988 euro sia nel 2016 che nel 2017. Al terzo posto, troviamo l’assessore ai Servizi Sociali e Igiene Gerlando Riolo, che dichiara per il 2017 un imponibile di 95.370 euro. Per quanto riguarda le indennità, sono state corrisposte 12.826 euro nel 2015 e 21.988 euro sia nel 2016 che nel 2017, con 363 euro di importi per missione nel 2018.

Seguono il vicesindaco Elisa Virone, (indennità : 29.599 euro nel 2015, 50.741 euro nel 2016 e 48.354 euro nel 2017 e un imponibile di 51.235 euro), l'assessore Nello Hamel (imponibile 44.708 euro, al momento nessuna indennità di assessore corrisposta) e l'assessore Gabriella Battaglia ( imponibile 5.336 euro; indennità di assessore per il 2017, 24.707 euro). Non pervenuto Beniamino Biondi, assessore alla Cultura: ad oggi non risulta alcuna certificazione per il 2017 (anno fiscale sempre 2016, ovviamente), anche se sono noti gli importi percepiti come componente della Giunta: 12.826 euro per il 2015 e 43.976 euro l’anno per il 2016 e il 2017.