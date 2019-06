"Acqua, basta con le tariffe a contatore": scoppia la protesta dei cittadini

"Stop al pagamento dell'acqua a contatore". E' questo l'oggetto di una petizione firmata da un centinaio di cittadini di Raffadali e consegnata nei giorni scorsi alla Prefettura di Agrigento. Una richiesta che parte da un fatto: l'attuale "stop" registrato alle fasi di regolarizzazione delle utenze presenti in provincia da parte della Girgenti Acque nella fase commissariale.

I comuni che sarebbero dovuti essere più interessati sono appunto Raffadali e Favara, con il sindaco Anna Alba che ha già nelle scorse settimane chiesto alla società di sospendere le bollette calcolate a contatore. Questo perché si ritiene la tariffa a consumo "disparitaria, in quanto non applicata a tutti gli utenti", con differenze di costo molto significative.

Ad aver fermato in atto le operazioni di installazione potrebbero essere state problematiche di tipo societario-gestionale, a partire dalla necessità di provvedere all'acquisto di nuovi contatori per non utilizzare quelli forniti dalla Campione industries.