Sorpresa in un'osteria di Realmonte, arriva Giancarlo Giannini

E’ stato un week end importante per il teatro Pirandello. L’attore Giancarlo Giannini ha raccolto presenze e applausi. Il suo spettacolo “Le parole note” con Marco Zurzolo è stato apprezzato. L’attore, dopo il sold out, si è concesso una cena con i sapori dell’Agrigentino.

Si, perché, Giancarlo Giannini ha cenato in una rinomata osteria di Realmonte. Una vera e propria sorpresa per i titolari del ristorante ma anche per gli ospiti che stavano affollando il locale.

Giannini ha gustato i sapori sapori della terra ma anche dei piatti a base di carne che l’artista ha gradito. Nel post cena i titolari dell’osteria hanno voluto una foto ricordo, scatto concesso dall’attore.