"Gazebo installato senza autorizzazione", dovrà essere rimosso

Un negozio di San Leone dovrà rimuovere un gazebo posto sul marciapiede, perché installato senza autorizzazione. Lo ha stabilito il dirigente del secondo settore Attività produttive, Cosimo Antonica, che ha firmato un’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, indirizzata al titolare dell’attività commerciale.

Già in passato, con una precedente ordinanza, l’esercente era stato invitato a rimuovere il gazebo, una struttura di circa 30 metri quadrati, dal marciapiede, ma il titolare aveva presentato un ricorso al Tar per annullare l’ordinanza. Successivamente la terza sezione del Tar Sicilia ha respinto la richiesta di annullamento, ma il gazebo, dopo l’ennesimo sopralluogo della polizia municipale, risulta ancora installato.

Adesso è arrivata una nuova ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi. Il titolare avrà sette giorni di tempo per rimuovere la struttura, qualora ciò non avverrà, si legge nell’ordinanza, il Comune valuterà “la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell’attività”.