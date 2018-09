Galleria Spinasanta chiusa, traffico in tilt e automobilisti inferociti

Traffico in tilt, automobilisti imbufaliti e disagi, i primi giorni di chiusura della galleria Spinasanta sono stati da incubo. Il tratto stradale è out fino al 30 novembre. A comunicarlo, non troppi giorni fa, è stata l’Anas. Le infiltrazioni d’acqua e l’urgenza di interventi hanno costretto l’Anas a chiudere la galleria.

Lunghe file e disagi hanno innervosito non poco gli automobilisti. “Cosi è una tragedia – scrivono gli automobilisti sui social – non si può continuare così”. Tutto questo a pochi giorni dall’inizio delle scuole, quando il traffico si intensificherà.

L’Anas ha fornito un itinerario alternativo costituito dalle vie Imera e Salvatore Scifo all’interno del comune di Agrigento, con immissione sulla strada statale 118 allo svincolo Santa Lucia, ma questo sembrerebbe non bastare.