Ladri in azione in una scuola, portata via una porta d'ingresso

Si sono introdotti nella scuola elementare “Scurpiddu” di Villaseta. Hanno messo a soqquadro alcune aule e, alla fine, hanno portato via la porta dell’ingresso secondario dell’istituto scolastico. Il “colpo” – messo a segno quasi sicuramente dai cosiddetti “cacciatori” di ferraglia – è stato compiuto durante le ore notturne. Nessuno si è pertanto accorto di nulla, né sono stati sentiti rumori particolari.

La scoperta è stata fatta ieri mattina. E in una manciata di minuti sono stati allertati i carabinieri. I militari dell’Arma si sono portati in via Nazionale, nel rione periferico di Villaseta, hanno constatato il furto e avviato le indagini per cercare di dare una identità ai malviventi che sono entrati in azione durante le ore notturne.

Non sarà semplice perché, a quanto pare, i malviventi non si sarebbero lasciati dietro le spalle nessuna traccia. Si tratta però di un furto – ai danni di un istituto scolastico – veramente inusuale. Solitamente i teppisti che si fanno largo nelle scuole privilegiano i personal computer o le macchinette di snack, bibite e caffè. Mai prima di ieri è stata portata via una porta d’ingresso di una scuola.