Furto di infissi nell'abitazione di un anziano, un'assoluzione e una condanna

Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Antonio Genna, ha assolto Angelo Bentivegna, 42 anni, di Favara e condannato, a quattro mesi di reclusione, Filippo Bellomo, 42 anni, anch’egli di Favara. Entrambi erano stati accusati di furto aggravato da un anziano. I fatti al centro del processo, definito nelle scorse ore, risalgono al 20 febbraio del 2013.

Un anziano, deceduto durante il processo, denunciò di essere stato derubato in casa da due conoscenti indicando, in particolare, Bellomo, come autore del furto. I due imputati, sostiene l’accusa, sarebbero entrati in casa dell’uomo per smontargli diverse finestre e altri infissi con l’obiettivo di estrarre l’alluminio e rivenderlo. La refurtiva, infatti, secondo quanto è stato ricostruito durante le indagini, sarebbe stata rivenduta a un centro di autodemolizioni.