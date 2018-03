Cacciatori di "oro rosso" in azione: tranciati i cavi di rame di Zingarello

Ci risiamo. Cacciatori di "oro rosso" in azione, stanotte, a Zingarello. Ad essere tranciati, questa volta, per arraffare il rame, sono stati i cavi della Telecom. "E' il secondo episodio nel 2018 e il terzo negli ultimi 12 mesi - denuncia l'associazione ambientalista MareAmico - . E' inaudito che ciò continui a succedere nel silenzio più assoluto. Mancano i controlli in strada".

Secondo Claudio Lombardo, responsabile dell'associazione "MareAmico", "si tratta probabilmente di dilettanti, visti i danni limitati e l'approssimazione".