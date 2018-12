Si assenta per tre giorni e trova la casa a soqquadro: furto nel centro storico

Ha trovato tutto sottosopra. Dopo tre o quattro giorni d’assenza dalla sua abitazione, in via Argento nei pressi del monastero di Santo Spirito nel cuore di Agrigento, un pachistano – scoperto il furto - non ha potuto far altro che chiedere aiuto alla polizia. E sul posto si sono recati gli agenti della sezione “Volanti” della Questura. Poliziotti che dopo il sopralluogo di rito, durante il quale è stato constatato il furto, hanno avviato le indagini.

Non è chiaro cosa sia accaduto all’interno dell’abitazione dell’uomo. Pare che l’immigrato – stando alle sue dichiarazioni – per tre o quattro giorni sia stato assente. Al momento del ritorno, la brutta scoperta: tutta la sua abitazione era stata messa a soqquadro. Cassetti e armadi risultavano essere svuotati e tutto era per terra, rovistato. L’extracomunitario, ad una prima, sommaria occhiata, pare che non abbia capito cosa i malviventi siano riusciti a portar via. Si è, infatti, riservato di controllare tutto perbene e di formalizzare, in seconda battuta, un inventario di quello che gli manca. In via Argento, né nelle immediate adiacenze, non sarebbero presenti telecamere di video sorveglianza, né pubbliche e nemmeno private. Impianti che avrebbero anche potuto immediatamente indirizzare l’attività investigativa dei poliziotti che, adesso, invece, dovranno muoversi su un fronte molto ampio.