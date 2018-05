Ruba l'auto del Comune e si schianta, inseguito e bloccato: il ladro ha 13 anni

Vede le chiavi inserite nel cruscotto dell’autovettura, di proprietà del Comune, e non riesce a resistere. Con una mossa fulminea entra nell’abitacolo, accende la Fiat Panda e scappa. Poche centinaia di metri – dall’altezza di villa Bonfiglio, dove alcuni operai comunali erano al lavoro, alla zona di via Eleonora Duse – lungo il viale Della Vittoria quando, forse per inesperienza alla guida e per il tentativo di far in fretta, perde il controllo della piccola utilitaria e si scaglia contro un palo della pubblica illuminazione e un’autovettura che era stata regolarmente posteggiata lungo il Viale.

Il giovane – praticamente un ragazzino – abbandona, dunque, la macchina appena rubata e tenta la fuga a piedi. I poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento – che erano stati già allertati per quel furto – riescono però, praticamente immediatamente, ad intercettarlo, inseguirlo e bloccarlo.

Non ha che 13 anni l’adolescente che, ieri mattina, lungo il viale Della Vittoria, ha fatto scoppiare il caos. I poliziotti delle “Volanti” non appena lo hanno bloccato ci hanno messo davvero poco ad identificarlo e questo perché si tratta di un ragazzino “difficile” già affidato a “Casa Amica”. Il tredicenne non è imputabile e pertanto non avrà – per il furto aggravato commesso davanti alla villa Bonfiglio – alcun guaio. Pesantemente danneggiata, invece, la Fiat Panda blu con tanto di logo comunale in bella vista. Danneggiata anche una seconda macchina: quella contro la quale il ragazzino “terribile” si è andato a schiantare. Di fatto, però, e di questo ieri erano tutti sicuri, è finita bene. Perché durante il tentativo di fuga, l’inesperiente automobilista avrebbe anche potuto travolgere qualche pedone.